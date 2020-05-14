شؤون فلسطينية

غزة: شخص تعمد حرق نفايات بالقرب من كوابل الضغط العالي.. والنتيجة

غزة: شخص تعمد حرق نفايات بالقرب من كوابل الضغط العالي.. والنتيجة
جانب من الحريق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، أن سلوكاً غير مسئول من قبل أحد الأشخاص، قبيل إفطار يوم أمس الأربعاء، أدى إلى فصل كامل لخط بغداد، أحد الشرايين الأساسية الثلاث المغذية لمحافظة غزة.

وقالت الشركة في بيان: أقدم شخص على إشعال النار بأحد أكوام النفايات بالقرب من بركة الشيخ رضوان، مما أدى إلى احتراق كوابل ضغط عالٍ كانت تغذي مناطق كاملة بالتيار الكهربائي، وللأسف الشديد فقد كان واضحاً جداً بأن مشعل النار كان يعلم جيداً أن تلك النفايات، كانت ملاصقة لأحد أبراج الضغط العالي، وأنها ستؤدي لاحتراق تلك الشبكة التي تضررت كثيراً بفعل النيران.

وأوضحت الشركة، أن تأثير الإشعال لم يقتصر على نفس المكان، بل تعدى ذلك ليؤثر على خط بغداد بأكمله ويؤدي لفصله من داخل الخط الأخضر، حيث طال هذا التأثير مناطق واسعة كانت تعتمد على هذا الخط في الحصول على التيار الكهربائي، وخاصة قبيل الافطار بقليل.

وأكملت: لقد حافظت شركة توزيع الكهرباء، وما زالت على استقرار التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، وقد لمس الكثير من الناس تحسناً ملموساً خلال الفترات السابقة على خدمة التيار الكهربائي، وهذا لم يكن ليحدث لولا بذل الشركة لجهود كبيرة لتحسين الخدمة يوماً بعد يوم، ومن بينها معالجة فواقد الكهرباء والسرقة، وخطوط القلاب، وتطوير منظومة الشبكة الذكية بدءاً من بناء وتأهيل شبكات حديثة ومروراً بتأسيس مركز التحكم بالشبكات عن بعد وربط الشبكات وتوثيقها عبر منظومات تكنولوجية حديثة ووصولاً لمنظومة العدادات الذكية، التي قطعت بها الشركة شوطاً كبيراً وما زالت تعمل على تلك الخطط لتعميمها في مختلف المناطق، لما لها من أثر إيجابي على تقليص نسبة العجز في التيار الكهربائي.

واستطردت: كل تلك الجهود وغيرها، ساهمت مساهمة فاعلة في تطوير منظومة الكهرباء، والشركة تعي جيداً بأن تلك الجهود يجب أن تكون موازية لتغيير حقيقي في ثقافة المجتمع، بحيث يدرك الجميع أن تلك الشبكات ومكوناتها المختلفة، هي مقدرات وطنية يجب المحافظة عليها، وحمايتها من أيدي العابثين والمستهترين.

ودانت الشركة، تلك الأعمال غير المسؤولة، داعية كافة المواطنين للتحلي بروح المسؤولية، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو عمل من شأنه الإضرار بشبكات الكهرباء والمنشآت العامة المرتبطة بها، وذلك على الرقم 133 أو من خلال منافذ الشركة الإلكترونية.


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