بلدية خانيونس تضبط حالات ذبح خارج المسلخ وتحيل مرتكبيها للنيابة



وأكدت البلدية أن طواقمها العاملة في الميدان تعمل على مراقبة كافة محلات لحوم الجزارة وتتابع عن كثب كميات اللحوم التي تصل للأسواق ويتم التأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.





وشددت البلدية على أنها ماضية في تطبيق النظام والقانون ولن تسمح للتلاعب بحياة المواطنين وسلامتهم من خلال ترويج الأغذية واللحوم الفاسدة.



رام الله - دنيا الوطنتمكنت الطواقم المختصة بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، من ضبط ثلاثة حالات ذبح للمواشي والأغنام خارج المسلخ البلدي المعد خصيصاً لعملية الذبح وفق الشروط الصحية المتبعة.وحررت الطواقم المختصة محاضر الضبط والمصادرة للذبح خارج المسلخ، وتقديم شكوى رسمية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم نتيجة لاستخفافهم بحياة المواطنين وسلامتهم.