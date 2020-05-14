تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الثقافة التونسية وفاة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي، يوم امس الأربعاء، عن عمر ناهز 95 عاما.



وشغل القليبي، الحاصل على شهادة جامعية في اختصاصات اللغة والآداب العربية من جامعة السوربون، عددا من المناصب الرسمية في بلاده وفي العالم العربي، بينها توليه إدارة الإذاعة والتلفزة التونسية.



وتولى الفقيد خلال حياته العديد من المناصب السياسية البارزة، لعل أهمها الأمانة العام لجامعة الدول العربية، كما سبق له أن تقلد العديد من المناصب الوزارية منذ استقلال تونس.



وانطلقت مسيرته المهنية في مجال التدريس في الجامعة التونسية، قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما للإذاعة والتلفزة التونسية.



كما تولى وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الإعلام في فترات متعددة بين 1961 و1970، تخللها توليه منصب مدير ديوان الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة.



وشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية في الأعوام ما بين 1979 و1990، عندما انتقل مقرها إلى تونس، قبل أن يستقيل في 1990.



وللراحل، الذي كان عضوا بمجمع اللغة العربية في القاهرة، العديد من المؤلفات من بينها "العرب أمام قضية فلسطين" و"من قضايا الدين والعصر"، و"أمة تواجه عصرا جديدا".



وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد منح الشاذلي القليبي، في السادس من شباط عام 2017 ، وسام دولة فلسطين (الوشاح الأكبر ونجمة فلسطين)، تقديرا لدوره القومي، واعترافا بجهوده في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في كافة المحافل العربية والاقليمية والدولية.