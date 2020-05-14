عاجل

  • عُمان: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 4341

  • عُمان: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 4341

  • أرمينيا: تمديد حالة الطوارئ حتى 13 يونيو ضمن إجراءات التصدي لفيروس (كورونا)

  • الصين: لجنة الصحة تعلن عزمها تكثيف إجراءات الفحوص والكشف المبكر لمنع عودة تفشي (كورونا)

  • روسيا: تسجيل تسعة آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

  • روسيا: تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 252245

  • إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إلى 16,567 بعد تشخيص حالات جديدة

  • روسيا: تسجيل 93 وفاة و9974 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

  • الاتحاد الأوروبي: لقاح (كورونا) سيكون جاهزاً خلال سنة في أفضل السيناريوهات

  • إسبانيا: 217 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27321

  • إسبانيا: تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 229540

  • اليابان: رفع حالة الطوارئ عن غالبية المناطق

عربي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي
الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الثقافة التونسية وفاة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي، يوم امس الأربعاء، عن عمر ناهز 95 عاما.

وشغل القليبي، الحاصل على شهادة جامعية في اختصاصات اللغة والآداب العربية من جامعة السوربون، عددا من المناصب الرسمية في بلاده وفي العالم العربي، بينها توليه إدارة الإذاعة والتلفزة التونسية.

وتولى الفقيد خلال حياته العديد من المناصب السياسية البارزة، لعل أهمها الأمانة العام لجامعة الدول العربية، كما سبق له أن تقلد العديد من المناصب الوزارية منذ استقلال تونس.

وانطلقت مسيرته المهنية في مجال التدريس في الجامعة التونسية، قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما للإذاعة والتلفزة التونسية.

كما تولى وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الإعلام في فترات متعددة بين 1961 و1970، تخللها توليه منصب مدير ديوان الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة.

وشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية في الأعوام ما بين 1979 و1990، عندما انتقل مقرها إلى تونس، قبل أن يستقيل في 1990.

وللراحل، الذي كان عضوا بمجمع اللغة العربية في القاهرة، العديد من المؤلفات من بينها "العرب أمام قضية فلسطين" و"من قضايا الدين والعصر"، و"أمة تواجه عصرا جديدا".

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد منح الشاذلي القليبي، في السادس من شباط عام 2017 ، وسام دولة فلسطين (الوشاح الأكبر ونجمة فلسطين)، تقديرا لدوره القومي، واعترافا بجهوده في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في كافة المحافل العربية والاقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام

الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام

تونس تقلص ساعات حظر التجول مع انحسار كورونا

تونس تقلص ساعات حظر التجول مع انحسار كورونا

بسبب (كورونا).. مجلس النواب العراقي يحذر من &#34;كارثة بشرية&#34; بالعاصمة بغداد

بسبب (كورونا).. مجلس النواب العراقي يحذر من "كارثة بشرية" بالعاصمة بغداد

أفيخاي أدرعي يزعم: مصطفى بدر الدين قُتل بأوامر إيرانية

أفيخاي أدرعي يزعم: مصطفى بدر الدين قُتل بأوامر إيرانية

الصحة المصرية: تسجيل 12 حالة وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 12 حالة وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

اشتية: الضم يُنهي حل الدولتين ويُشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة

اشتية: الضم يُنهي حل الدولتين ويُشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح

قوات الاحتلال تستولي على ثلاث خيام شمال أريحا

قوات الاحتلال تستولي على ثلاث خيام شمال أريحا

الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواماً جديدة بالأسر

الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواماً جديدة بالأسر

المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم للعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات على الاحتلال

المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم للعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات على الاحتلال

أبو هولي: القيادة ستقف سداً منيعاً لحماية حق العودة والحفاظ على الثوابت

أبو هولي: القيادة ستقف سداً منيعاً لحماية حق العودة والحفاظ على الثوابت

حمد: ذكرى النكبة سيتم إحياؤها هذا العام في إطار الإعلام الإلكتروني

حمد: ذكرى النكبة سيتم إحياؤها هذا العام في إطار الإعلام الإلكتروني

56 حالة اعتقال بيومين غالبيتها من جنين

56 حالة اعتقال بيومين غالبيتها من جنين

منوعات

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

عربي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية