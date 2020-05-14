56 حالة اعتقال بيومين غالبيتها من جنين





وأوضح المركز في بيان له، أن سلطات الاحتلال، نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، بعد مقتل جندي إسرائيلي، نتيجة سقوط حجر كبير على رأسه خلال اقتحام البلدة، وعلى إثرها اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بعيد، واعتقلت العشرات من السكان من بينهم نساء وأطفال.



وأشار إلى أن الاحتلال، اعتقل 3 نساء من يعبد بينهم فتاة قاصر وهي إيمان أبو بكر (16 عامًا) ووالدتها سهيلة أبو بكر مع زوجها نظمي أبو بكر، وكذلك السيدة نجود أبو بكر مع زوجها ربحي محمد أبو بكر وأبناءها الثلاثة، وأفرجت عنهم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد التحقيق لساعات.



وأضاف أن الاحتلال، نفذ كذلك حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلون بالقدس، طالت 15 مواطنًا بينهم أطفال، ونقلتهم إلى مركز تحقيق (المسكوبية)، حيث أفرجت عن بعضهم ومددت اعتقال آخرين؛ لاستكمال التحقيق معهم.



واعتبر الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن الاحتلال يستخدم الاعتقالات الموسعة؛ لتطبيق سياسة الردع والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، لمنعهم من مقاومة الاحتلال، ورفع فاتورة التصدي لمخططاته وجرائمه.



وحذر من أن استمرار الاعتقالات يشكل خطرة على حياة المعتقلين بظل انتشار جائحه (كورونا)، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، وسلامتهم.



رام الله - دنيا الوطنأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت بشكل واضح من عمليات الاعتقال خلال اليومين الماضيين، حيث طالت ما يزيد عن 56 مواطنًا، غالبيتهم من بلدة يعبد قضاء جنين.