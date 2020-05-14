مباحث التموين بغزة تُحرر 12 محضر ضبط لتجار مُخالفين

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رام الله - دنيا الوطن

حررت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بغزة، 12 محضر ضبط بحق عدد من التجار، خالفوا قانون حماية المستهلك، في عدد من المحافظات.



وبينت مباحث التموين، أنه تم تحرير المحاضر بحق التجار؛ لعرضهم سلعاً منتهية الصلاحية، والبيع بسعر مرتفع، حيث جرى مصادرتها حسب الأصول القانونية المتبعة وإحالة المخالفين لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ المقتضي القانوني بحقهم.



وأشارت مباحث التموين إلى أن هذه المحاضر تمت خلال جولات تفقدية وتفتيشية برفقة لجنة الرقابة الغذائية في وزارة الاقتصاد.