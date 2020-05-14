غزة: قسم شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة 28 ألف دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة خانيونس المدينة، خلافاً مالياً بين مواطنين بقيمة (28,500) ألف دولار، على خلفية معاملات تجارية بينهما.



وذكر الرائد فادي الشوربجي رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة خانيونس المدينة استقبالهم لشكوى من المواطن (س.ر) يطالب فيها المواطن (ر.س) بمبلغ (28,500) دولار.



وأشار إلى أنه تم استدعاء الطرف الثاني والاستماع لأقواله، وصولاً لحل مناسب يرضي الطرفين ويحافظ على العلاقات الودية بينهما.



ولفت إلى أنه تم الاتفاق بينهما دون ضغط أو إكراه لأي منهما على تسديد المبلغ على دفعات شهرية متتالية بعد كتابة كمبيالات بحضور الكفلاء والشهود.