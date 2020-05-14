عاجل

  • روسيا: تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 252245

  • إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إلى 16,567 بعد تشخيص حالات جديدة

  • روسيا: تسجيل 93 وفاة و9974 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

  • الاتحاد الأوروبي: لقاح (كورونا) سيكون جاهزاً خلال سنة في أفضل السيناريوهات

  • إسبانيا: 217 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27321

  • إسبانيا: تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 229540

  • اليابان: رفع حالة الطوارئ عن غالبية المناطق

دولي

الأكبر بتاريخ إسرائيل.. تنصيب حكومة "نتنياهو- غانتس" الجديدة اليوم

الأكبر بتاريخ إسرائيل.. تنصيب حكومة "نتنياهو- غانتس" الجديدة اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، عن نجاحه في الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال رسالة رسمية، أرسلها الى كل من رئيس الدولة، ورئيس (كنيست).

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، (الخامسة والثلاثون، والأكبر في تاريخ الدولة)، ستؤدي مساء اليوم، اليمين الدستورية بـ (كنيست).

وقالت القناة، إن نتنياهو، سيفتتح الجلسة، خلال عرض الخطوط الأساسية العامة لسياسة الحكومة، واستعراض تركيبة الحكومة، وأسماء الوزراء الجدد، ومواعيد التناوب.

وتشمل الخطوط الأساسية العامة للحكومة الجديدة، إنشاء كابينت لمكافحة (كورونا)، وخطة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق المصالحة الداخلية، والحفاظ على الأمن القومي، والطابع اليهودي الديمقراطي للدولة.

ووفقاً للقناة، وقعت كل من أحزاب (شاس)، و(يهدوت هتوراة)، و(جيشر)، الليلة على اتفاق الإئتلاف الحكومي مع حزب (ليكود)، بينما لم يوقع زعيم حزب (يمينا)، نفتالي بينت، وفضل البقاء بالمعارضة.

ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن الحاخام رافي بيريتس، انشق اليوم عن حزب (يمينا) ووقع على اتفاقية الإئتلاف الحكومي الجديد مع حزب (ليكود)، وسينضم للحكومة الجديدة، مقابل تعيينه وزيراً لشؤون القدس.

وأشارت القناة، إلى أن حكومة الوحدة، التي ستكون بالتناوب بين نتنياهو وغانتس، هي الأكبر في تاريخ الدولة، وأن الخطوط الأساسية العامة لها، لم تتطرق لضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستحسم القضية

وزير الخارجية الأمريكي: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستحسم القضية

(ويكيليكس): القضاء البريطاني يستأنف النظر بطلب تسليم أسانج لواشنطن في سبتمبر

(ويكيليكس): القضاء البريطاني يستأنف النظر بطلب تسليم أسانج لواشنطن في سبتمبر

الصحة البرازيلية تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بكورونا وتتجاوز فرنسا

الصحة البرازيلية تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بكورونا وتتجاوز فرنسا

الصحة العالمية: (كورونا) قد يبقى معنا إلى الأبد

الصحة العالمية: (كورونا) قد يبقى معنا إلى الأبد

مقتل 75 عنصرا من جماعة (بوكو حرام) في عمليات أمنية بالنيجر

مقتل 75 عنصرا من جماعة (بوكو حرام) في عمليات أمنية بالنيجر

مسؤول روسي: أدلة على أن عقار (فافيبيرافير) هو الأكثر فعالية لعلاج كورونا

مسؤول روسي: أدلة على أن عقار (فافيبيرافير) هو الأكثر فعالية لعلاج كورونا

حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بكورونا

حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بكورونا

صاروخ فضائي صيني كاد يسبب كارثة في نيويورك

صاروخ فضائي صيني كاد يسبب كارثة في نيويورك

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح

قوات الاحتلال تستولي على ثلاث خيام شمال أريحا

قوات الاحتلال تستولي على ثلاث خيام شمال أريحا

الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواماً جديدة بالأسر

الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواماً جديدة بالأسر

المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم للعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات على الاحتلال

المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم للعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات على الاحتلال

أبو هولي: القيادة ستقف سداً منيعاً لحماية حق العودة والحفاظ على الثوابت

أبو هولي: القيادة ستقف سداً منيعاً لحماية حق العودة والحفاظ على الثوابت

حمد: ذكرى النكبة سيتم إحياؤها هذا العام في إطار الإعلام الإلكتروني

حمد: ذكرى النكبة سيتم إحياؤها هذا العام في إطار الإعلام الإلكتروني

56 حالة اعتقال بيومين غالبيتها من جنين

56 حالة اعتقال بيومين غالبيتها من جنين

مباحث التموين تُحرر 12 محضر ضبط لتجار مُخالفين

مباحث التموين تُحرر 12 محضر ضبط لتجار مُخالفين

منوعات

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

عربي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية