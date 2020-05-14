الأكبر بتاريخ إسرائيل.. تنصيب حكومة "نتنياهو- غانتس" الجديدة اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، عن نجاحه في الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال رسالة رسمية، أرسلها الى كل من رئيس الدولة، ورئيس (كنيست).



وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، (الخامسة والثلاثون، والأكبر في تاريخ الدولة)، ستؤدي مساء اليوم، اليمين الدستورية بـ (كنيست).



وقالت القناة، إن نتنياهو، سيفتتح الجلسة، خلال عرض الخطوط الأساسية العامة لسياسة الحكومة، واستعراض تركيبة الحكومة، وأسماء الوزراء الجدد، ومواعيد التناوب.



وتشمل الخطوط الأساسية العامة للحكومة الجديدة، إنشاء كابينت لمكافحة (كورونا)، وخطة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق المصالحة الداخلية، والحفاظ على الأمن القومي، والطابع اليهودي الديمقراطي للدولة.



ووفقاً للقناة، وقعت كل من أحزاب (شاس)، و(يهدوت هتوراة)، و(جيشر)، الليلة على اتفاق الإئتلاف الحكومي مع حزب (ليكود)، بينما لم يوقع زعيم حزب (يمينا)، نفتالي بينت، وفضل البقاء بالمعارضة.



ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن الحاخام رافي بيريتس، انشق اليوم عن حزب (يمينا) ووقع على اتفاقية الإئتلاف الحكومي الجديد مع حزب (ليكود)، وسينضم للحكومة الجديدة، مقابل تعيينه وزيراً لشؤون القدس.



وأشارت القناة، إلى أن حكومة الوحدة، التي ستكون بالتناوب بين نتنياهو وغانتس، هي الأكبر في تاريخ الدولة، وأن الخطوط الأساسية العامة لها، لم تتطرق لضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية.