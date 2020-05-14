الإحصاء: انخفاض حاد بأسعار المحروقات في فلسطين نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية

وأوضح أن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بشكل ملحوظ خلال شهر نيسان 2020، نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً، حيث انخفض سعر البنزين بمقدار 17.58%، وسعر الديزل بمقدار 8.21%،.





كما انخفضت أسعار الخضراوات المجففة بمقدار 10.42%، وأسعار البطاطا بمقدار 9.07%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.67%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.63%، وأسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.37%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 0.83%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض الطازج بنسبة 5.19%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.91%.





وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2020 مع شهر نيسان 2019 تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.63%، بواقع 1.28% في الضفة الغربية*، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً بنسبة 1.41% في القدسJ1، وبنسبة 0.34% في قطاع غزة.





وضمن حركة الأسعار للسلع الأساسية في محافظات الضفة الغربية خلال شهر نيسان 2020، سجلت محافظة رام الله والبيرة أدنى سعر لأرز الشقحة فئة 25 كغم حيث بلغ سعره 131 شيكل، في حين سجلت محافظة طولكرم أعلى سعر بلغ 146 شيكل، سجلت أسعار الدجاج المنظف تراجعاً ملحوظاً بلغ أدناه في كل من محافظتي أريحا وبيت لحم ليصل الى 11 شيكل/1 كغم، في حين سجل أعلى سعر له في محافظة قلقيلية ليصل الى 15 شيكل، سجلت محافظتي جنين ونابلس أدنى سعر للبطاطا لتبلغ 2 شيكل/1كغم.

في حين سجلت محافظة بيت لحم أعلى سعر لها ليصل الى 4 شيكل، سجلت محافظتي جنين ونابلس أدنى سعر للبندورة العناقيد لتبلغ 4 شيكل/1كغم، في حين سجلت محافظة الخليل أعلى سعر ليصل الى 7 شيكل، واستمر سعر البيض في الارتفاع ليصل الى 19 شيكل/2كغم في محافظة الخليل، في حين سجلت محافظة قلقيلية أدنى سعر له بلغ 17 شيكل.

على مستوى الاسابيع خلال شهر نيسان 2020، كان هناك تراجع ملحوظ في سعر كل من الأرز/25 كغم والدجاج المنظف/1كغم، مقابل استمرار ارتفاع سعر البيض/2كغم في الضفة الغربية، سجل خلا الأسبوع الأول من شهر نيسان 2020 أدنى سعر للأرز الشقحة فئة 25 كغم ليبلغ بالمتوسط 139 شيكل في حين سجل الأسبوع الثاني أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 143 شيكل، سجل الأسبوع الثاني أدنى سعر للدجاج المنظف ليبلغ بالمتوسط 12 شيكل/1كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 13 شيكل، سجل الأسبوع الأول أدنى سعر للبيض الطازج ليبلغ بالمتوسط 18 شيكل/2كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 18.5 شيكل.



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1 انخفاضاً مقداره 1.14% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة مع شهر آذار 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات المستخدمة كوقود للسيارات، حيث انخفض سعر البنزين بمقدار 19.22%، وأسعار الديزل بمقدار 11.61%، كما انخفضت أسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.26%، حيث انخفض سعر البصل الجاف ليبلغ 5 شيكل/1كغم.

وتراجعت أسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 9.72%، حيث بلغ سعر البيض الطازج 29 شيكل/2كغم، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.93%، حيث وصل سعر الليمون الى 9 شيكل/1كغم، والموز الى 8 شيكل/1كغم، كما واصل سعر الأرز حبة قصيرة ارتفاعه بنسبة 2.98% ليصل سعره الى 160 شيكل/25كغم، كما ارتفع سعر الدجاج الطازج بنسبة 1.66%، ليبلغ سعره 20 شيكل/1كغم، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.58%، حيث ارتفع سعر البندورة العناقيد ليصل الى 7 شيكل/1كغم، وسعر الخيار بيوت بلاستيكية الى 4 شيكل/1كغم.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.39% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة مع شهر آذار 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 22.78%، حيث بلغ سعره 16 شيكل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض بنسبة 3.16% حيث بلغ سعره 12 شيكل/2كغم، كما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.28%، حيث بلغ سعر الليمون الأصفر والموز 4 شيكل/1كغم، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 21.26%، حيث بلغ سعر البصل الجاف 3 شيكل/1كغم، فيما انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات حيث تراجع سعر البنزين بمقدار 20.99% وسعر الديزل بمقدار 9.29%، كما تراجعت أسعار البطاطا بمقدار 11.80%، حيث بلغ سعر البطاطا 2 شيكل/1كغم، وسجلت أسعار الخضراوات الطازجة انخفاضاً مقداره 1.88%، حيث بلغ سعر البندورة العناقيد 3 شيكل/1كغم، وسعر الخيار 2 شيكل/1كغم، وتراجع سعر الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.18%، حيث بلغ سعر الأرز الشقحة فئة 25 كغم 156 شيكل.



ارتفاع سعر الدجاج/1كغم في قطاع غزة مقابل تراجع سعر الأرز/25 كغم



ضمن حركة الأسعار الأسبوعية للسلع الأساسية في قطاع غزة خلال الأسابيع الأربعة من شهر نيسان 2020، سجل سعر الدجاج ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع غزة، بلغ ذروته في الأسبوع الرابع، ليصل بالمتوسط الى 16 شيكل/1كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أدني سعر بلغ 15 شيكل، سجلت المحافظات الجنوبية في قطاع غزة أدنى سعر بلغ بالمتوسط 14 شيكل، في حين سجلت محافظات شمال غزة أعلى سعر بلغ بالمتوسط 16 شيكل.



في المقابل تراجع سعر الأرز الشقحة فئة 25 كغم حيث سجل الأسبوع الرابع أدنى سعر لأرز الشقحة فئة 25 كغم، ليبلغ بالمتوسط 154 شيكل، في حين سجل الأسبوع الثاني والثالث أعلى سعر ليبلغ بالمتوسط 158 شيكل، سجلت محافظات جنوب غزة أدنى سعر له بلغ بالمتوسط 153 شيكل، في حين سجلت محافظات وسط غزة وشمالها أعلى سعر له بلغ بالمتوسط 157 شيكل. سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربي انخفاضاً مقداره 1.24% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة مع شهر آذار 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات، حيث انخفضت أسعار البنزين بمقدار 16.64%، وأسعار الديزل بمقدار 8.02%، كما تراجع سعر الدجاج الطازج بشكل ملحوظ في الضفة الغربية مسجلا انخفاضا بمقدار 12.31%، وأسعار البطاطا بمقدار 8.30%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.43%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض الطازج بنسبة 5.71%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 2.21%، وأسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.18%.على مستوى الاسابيع خلال شهر نيسان 2020، كان هناك تراجع ملحوظ في سعر كل من الأرز/25 كغم والدجاج المنظف/1كغم، مقابل استمرار ارتفاع سعر البيض/2كغم في الضفة الغربية، سجل خلا الأسبوع الأول من شهر نيسان 2020 أدنى سعر للأرز الشقحة فئة 25 كغم ليبلغ بالمتوسط 139 شيكل في حين سجل الأسبوع الثاني أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 143 شيكل، سجل الأسبوع الثاني أدنى سعر للدجاج المنظف ليبلغ بالمتوسط 12 شيكل/1كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 13 شيكل، سجل الأسبوع الأول أدنى سعر للبيض الطازج ليبلغ بالمتوسط 18 شيكل/2كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 18.5 شيكل.بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.39% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة مع شهر آذار 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 22.78%، حيث بلغ سعره 16 شيكل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض بنسبة 3.16% حيث بلغ سعره 12 شيكل/2كغم، كما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.28%، حيث بلغ سعر الليمون الأصفر والموز 4 شيكل/1كغم، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 21.26%، حيث بلغ سعر البصل الجاف 3 شيكل/1كغم، فيما انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات حيث تراجع سعر البنزين بمقدار 20.99% وسعر الديزل بمقدار 9.29%، كما تراجعت أسعار البطاطا بمقدار 11.80%، حيث بلغ سعر البطاطا 2 شيكل/1كغم، وسجلت أسعار الخضراوات الطازجة انخفاضاً مقداره 1.88%، حيث بلغ سعر البندورة العناقيد 3 شيكل/1كغم، وسعر الخيار 2 شيكل/1كغم، وتراجع سعر الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.18%، حيث بلغ سعر الأرز الشقحة فئة 25 كغم 156 شيكل.ارتفاع سعر الدجاج/1كغم في قطاع غزة مقابل تراجع سعر الأرز/25 كغم

رام الله - دنيا الوطنقال الإحصاء الفلسطيني: "إنه طرأ إنخفاض حاد في أسعار المحروقات في فلسطين، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، جراء جائحة (كورونا) أدى بشكل أساسي إلى إنخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.89% خلال شهر نيسان، 04/2020 مقارنة بالشهر السابق".وقال الجهاز في بيان صحفي وصل "ددنيا الوطن" نسخة عنه: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.89% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة مع شهر آذار 2020، بواقع 1.24% في الضفة الغربية، وبمقدار 1.14% في القدس J، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.39% في قطاع غزة.أما على مستوى اسعار بعض السلع الاساسية، تراجع سعر سلعة ارز الشقحة فئة 25 كغم ليبلغ بالمتوسط 144 شيكل، كما تراجع سعر الدجاج المنظف بشكل ملحوظ ليبلغ 14 شيكل/1كغم، كذلك سجلت أسعار البندورة العناقيد، والخيار بيوت بلاستيكية، والبصل الجاف تراجعاً خلال شهر نيسان، لتبلغ بالمتوسط 4 شيكل/1كغم لكل منها، كما تراجع سعر البطاطا ليصل الى 3 شيكل/1كغم، بالمقابل واصل سعر البيض الطازج ارتفاعه ليبلغ بالمتوسط 17 شيكل/2كغم، كما ارتفع سعر الموز ليبلغ 6 شيكل/1كغم، كذلك ارتفع سعر الليمون الأصفر ليصل إلى 5 شيكل/1كغم.