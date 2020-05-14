الاحتلال يهدم حظائر ماشية ويستولي على خطوط مياه في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حظائر ماشية في منطقتي الرأس الأحمر والبقيعة في الأغوار الشمالية، واستولت على خطوط مياه.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة البقيعة، واستولت على خطوط مياه زراعية، تعود للمواطن موفق دراغمة.



وأضاف: أنها هدمت مجموعة حظائر ماشية في منطقة الرأس الأحمر، تعود للمواطن جراح بني عودة، وما زالت عمليات الهدم مستمرة.