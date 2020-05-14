وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى قطاع غزة.



وقالت الوزارة، إن المساعدات، تتعلق بمستلزمات الوقاية، مشيرةً إلى أنها بانتظار إرسال جهازين لفحص الفيروسات و20 ألف كت مخبري، وفق الكشوف المخصصة لغزة.