غزة: أربع إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، بأن حالة الطرق لهذا الصباح، تشير إلى حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، تنشط من الساعة الرابعة عصراً.



وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة 3 حوادث طرق، نتج عنها 4 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وأكملت المرور، بأن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وطالبت المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.