عاجل

  • غزة: قسم شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة 28 ألف دولار

  • الإحصاء: انخفاض حاد بأسعار المحروقات في فلسطين نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية

  • الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي مساء اليوم اليمين الدستورية بـ (كنيست)

  • الخارجية الفلسطينية: وفاة بهاء خليل في السويد جراء فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

صور: وصول 541 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح

صور: وصول 541 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح
جانب من الإجراءات
رام الله - دنيا الوطن
سهّلت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني وصول 541 مواطناً عائداً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أمس الأربعاء، في اليوم الثاني من فتحه استثنائياً لدخول العالقين.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر والحدود، إنه تم استقبال المواطنين العائدين ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار "أبو بطيحان"، في تصريح مقتضب، إلى أن وصول المواطنين العائدين استمر حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم الخميس.

وأوضح أن أطقم الهيئة، وبإسناد من الأجهزة الأمنية والشرطية، تعمل على توزيع العائدين على مراكز الحجر الصحي بحسب تصنيف مُسبق، بعد دراسة جميع الحالات الوافدة وطبيعتها واحتياجاتها.

ولفت إلى أن عدد المواطنين العائدين خلال اليومين الماضيين بلغ 619 عائداً، في حين يُنتظر وصول أعداد أخرى خلال اليوم الخميس، الثالث والأخير من أيام فتح المعبر.

ويقضي المستضافون في مراكز الحجر الصحي مدة 21 يوماً احترازياً قابلة للتمديد وفق تعليمات وزارة الصحة، تحسباً من وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوفهم.

يُذكر أن معبر رفح البري مغلق في الاتجاهين منذ 15 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ويتم فتحه لدخول العالقين فقط على فترات متباعدة.













أخبار ذات صلة

مباحث التموين تُحرر 12 محضر ضبط لتجار مُخالفين

مباحث التموين تُحرر 12 محضر ضبط لتجار مُخالفين

غزة: قسم شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة 28 ألف دولار

غزة: قسم شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة 28 ألف دولار

عشراوي: النكبة ظُلم مُستمر وعدوان مُتجدد

عشراوي: النكبة ظُلم مُستمر وعدوان مُتجدد

الإحصاء: انخفاض حاد بأسعار المحروقات في فلسطين نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية

الإحصاء: انخفاض حاد بأسعار المحروقات في فلسطين نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية

الاحتلال يهدم حظائر ماشية ويستولي على خطوط مياه في الأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم حظائر ماشية ويستولي على خطوط مياه في الأغوار الشمالية

وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى غزة

وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى غزة

غزة: أربع إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

غزة: أربع إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يُنشئ معسكراً جديداً بجانب مضارب عرب المليحات بالأغوار

جيش الاحتلال يُنشئ معسكراً جديداً بجانب مضارب عرب المليحات بالأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

غزة: قسم شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة 28 ألف دولار

غزة: قسم شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة 28 ألف دولار

عشراوي: النكبة ظُلم مُستمر وعدوان مُتجدد

عشراوي: النكبة ظُلم مُستمر وعدوان مُتجدد

الاحتلال يهدم حظائر ماشية ويستولي على خطوط مياه في الأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم حظائر ماشية ويستولي على خطوط مياه في الأغوار الشمالية

وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى غزة

وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى غزة

جيش الاحتلال يُنشئ معسكراً جديداً بجانب مضارب عرب المليحات بالأغوار

جيش الاحتلال يُنشئ معسكراً جديداً بجانب مضارب عرب المليحات بالأغوار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدة يعبد غرب جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدة يعبد غرب جنين

الرئيس عباس ينعى القائد الوطني &#34;سميح أبو كويك&#34;

الرئيس عباس ينعى القائد الوطني "سميح أبو كويك"

الاحتلال يعتقل شابًا وشقيقته من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابًا وشقيقته من العيسوية

منوعات

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

عربي

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام

الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام