بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالقذائف الثقيلة شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأفادت لجنة توثيق الإنتهاكات ضد الصادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران اسلحتها الرشاشة بشكل عنيف جدا باتجاه مراكب الصيادين واطلقت قذائف صاروخيه فى البحر منذ ساعات الصباح ومازالت عمليات اطلاق النار مستمرة حتى الان.



وتقوم بحرية الاحتلال بشكل يومي باستهداف مراكب الصيادين في بحر القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.