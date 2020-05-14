دولي

(ويكيليكس): القضاء البريطاني يستأنف النظر بطلب تسليم أسانج لواشنطن في سبتمبر

(ويكيليكس): القضاء البريطاني يستأنف النظر بطلب تسليم أسانج لواشنطن في سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (ويكيليكس)، أن القضاء البريطاني قرر استئناف جلسات النظر في قضية تسليم مؤسسه جوليان أسانج للولايات المتحدة، في 7 أيلول/ سبتمبر المقبل بعد تأجيلها على خلفية تفشي وباء كورونا.

وقال (ويكيليكس) عبر (تويتر)، أمس الأربعاء: "السابع من سبتمبر موعد استئناف الجلسات حول تسليم جوليان أسانج"، مضيفا أن مكان عقد الجلسات "لم يحدد بعد"، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي الولايات المتحدة يواجه أسانج المحبوس حاليا في سجن بريطاني، اتهامات بموجب قانون التجسس الأمريكي لتسريبه عبر (ويكيليكس) في 2010 مجموعة كبيرة من الملفات السرية حول الحملات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق، وفي حال إدانته وتسليمه للولايات المتحدة يمكن أن يسجن مدى الحياة.

واقتادت الشرطة البريطانية أسانج من مقر سفارة الإكوادور التي لجأ إليها في لندن في نيسان/ أبريل 2019، بعد أن أمضى هناك 7 سنوات، خشية تسليمه للولايات المتحدة، حيث أن الإكوادور ألغت لجوءه وسلمته للشرطة البريطانية.

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