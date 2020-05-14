شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى القائد الوطني "سميح أبو كويك"

الرئيس عباس ينعى القائد الوطني "سميح أبو كويك"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القائد الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسبق سميح أبو كويك (قدري)، الذي وافته المنية في دمشق.

ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد تقدم الرئيس عباس، من ذوي الفقيد وأبناء شعبنا، بأحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى عز وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وانتخب سميح عضوا للجنة المركزية لحركة "فتح" في المؤتمر الرابع للحركة المنعقد في العاصمة السورية دمشق عام 1980.

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