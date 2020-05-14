"فتح" تنعى القائد الوطني سميح أبو كويك (قدري)

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، القائد الوطني، عضو اللجنة المركزية للحركة الأسبق سميح أبو كويك (قدري)، الذي وافته المنية في دمشق.



وقالت حركة فتح في بيان وصل "دنيا الوطن": إن المرحوم القائد قدري انتخب عضوا للجنة المركزية للحركة، في المؤتمر الرابع للحركة المنعقد في العاصمة السورية دمشق عام 1980.



وتقدمت الحركة إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته