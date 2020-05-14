الاحتلال يعتقل شابًا وشقيقته من العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا وشقيقته من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.



وأكدت وكالة (وفا) الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي حسن محيسن، وشقيته آية خلال محاولتها منع الاحتلال من اعتقال شقيقها، وذلك عقب تواجدهما قرب المدخل الغربي للبلدة.