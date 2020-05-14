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عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي
مسلسل وطن ع وتر
رام الله - دنيا الوطن
قال الفنان الفلسطيني، عماد فراجين: إن الحلقة الجديدة من مسلسله الرمضاني المتجدد (وطن ع وتر) والتي تحدث فيها عن الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء محمد اشتية، قد حُذفت.

وأضاف فراجين، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): غلط تطالب بحذف حلقة أخي رئيس الوزراء الفلسطيني، وأنت من أكد على حرية الرأي و الإعلام انت والإخوان في وزارة الإعلام.

وعاد عماد الفراجين إلى الوراء وتذكر المسرحية، التي عرضها أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال: "انتقدنا الوضع الفلسطيني بوجود الرئيس الفلسطيني شخصيًا، وتقبلها بكل صدر رحب، وما زالت الحلقه موجودة واسمها درس أخو شلن".

وتابع فراجين: "أخي أبو إبراهيم إتحملو النقد احنا إخوان، للأسف تم حذف الحلقة".

وذكر في أحد التعليقات على المتابعين "أنا لم أحذف شيئًا، ضغطو على التلفزيون وتم حذفها"، في إشارة إلى قناة (رؤيا) الأردنية التي تبث المسلسل حصريًا على قنواتها الإعلامية والالكترونية.

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