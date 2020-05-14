63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت نتائج استطلاع جديد في الأردن بأن 84% من المستطلعين، عبروا عن ثقتهم بقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، فيما قال 63% منهم أنهم لا يأخذون خطورة الوباء على محمل الجد.



ووفق موقع (خبرني) رأى 74.4% من المشاركين في الاستطلاع أن الإجراءات الحكومية المتبعة منذ بدء وباء كورونا قبل نحو شهرين، كانت كافية للسيطرة على انتشار المرض في الأردن.



وأبدى 82% من المستطلعين رضاهم عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، وأكد 82% أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح في ما يتعلق بمكافحة الفيروس.



وعبر 51% عن رضاهم عن القرارات الحكومية المتعلقة بحماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة.



وأكد 63% أن المواطنين أنهم لا يأخذون قرار حظر التجول بجدية تامة، في حين أيد 85% قرار الحكومة استمرار إجراءات الحظر، حتى أبريل المقبل في حال تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.



كما أعرب 62% عن تفهمهم لقرار السلطات منع إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات والساحات العامة، في وقت أكد فيه 56% لحظر التجوال الشامل ومنع التنقل نهائيا خلال فترة العيد تجنبا للاختلاط بين المواطنين وذلك مقابل 11% دعوا إلى إنهاء الحظر والسماح بالتنقل بكل حرية طيلة أيام العيد.