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الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام

الجزائر: صلاة العيد تصلى بالمنازل كما تصلى خلف الإمام
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية في الجزائر اليوم الأربعاء، فتوى حول صلاة العيد، حيث أكدت أن صلاة العيد تقام بالمنازل جماعة أو فرادى.

وأوضحت اللجنة، وفق وكالة (الأناضول)، أن صلاة العيد تقام بين أفراد الأسرة الواحدة، بسبب إغلاق المساجد في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرا للأوضاع الحالية، إذ يتعذر أداء صلاة العيد في المساجد والمصليات.

وقبل شهرين، أعلنت الجزائر تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد، في إطار تدابير الوقاية من انتشار الوباء، ويوم الثلاثاء 12 آيار/ مايو أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد تدابير الحجر الجزئي الليلي بمختلف ولايات البلاد، إلى غاية 29 آيار/ مايو الجاري، مع استمرار تعليق كافة النشاطات السياسية والرياضية وغيرها.

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