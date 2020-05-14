تونس تقلص ساعات حظر التجول مع انحسار كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئاسة التونسية، عن تقليص ساعات حظر التجول الليلي الذي فرضته للحد من تفشي وباء كورونا، اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.



ونقلت وكالة الأنباء التونسية أن رئيس البلاد قيس سعيد قرر تقليص فترة حظر التجول في عموم البلاد لتبدأ من الساعة الـ11 ليلا وإلى غاية الساعة الـ5 صباحا، بدلا من الـ8 مساء وحتى الـ6 صباحا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتأتي هذه الخطوة في وقت تخفف فيه البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة منذ آذار/ مارس الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق اليوم، عدم تسجيلها أي إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، ليستقر إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد عند 1032 وإجمالي الوفيات عند 45.