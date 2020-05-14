مقتل 75 عنصرا من جماعة (بوكو حرام) في عمليات أمنية بالنيجر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل 75 من عناصر جماعة (بوكو حرام) في عمليات أمنية مطلع الأسبوع الجاري، في المنطقة التي تتلاقى فيها حدود النيجر ونيجيريا وتشاد.



وقالت الوزارة في بيان عنها: "إن العمليات التي نفذت يوم الاثنين الماضي، جاءت في أعقاب سلسلة هجمات شنتها الجماعة على مواقع عسكرية قرب بلدة ديفا على الحدود الجنوبية الشرقية للنيجر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان: "إن 25 مسلحا قتلوا في اشتباكات على مسافة 75 كيلومترا من ديفا، و50 آخرون في ضربات جوية ومدفعية شنتها قوات متحالفة من النيجر وتشاد ونيجيريا في منطقة بحيرة تشاد".



وتابع البيان: "القوات صادرت أسلحة ودمرت قاعدة لوجستية يستخدمها المسلحون".



وظهرت جماعة (بوكو حرام) في شمال شرق نيجيريا عام 2009، وفي ربيع 2015، أعلنت الجماعة عن انضمامها إلى تنظيم الدولة.



وحسب الأمم المتحدة، فقد أسفر عنف (بوكو حرام) عن مقتل 35 ألف شخص خلال العقد الأخير.