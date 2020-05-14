حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بكورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك: "إن الولاية سجلت 166 حالة وفاة بفيروس كورونا مقارنة مع 195 باليوم السابق"، مضيفا: "إن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات ارتفع إلى 416، مقارنة مع 401 أول أمس".



ولفت كومو، إلى أن 15 ولاية على الأقل تحقق في حالات متلازمة التهابية نادرة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "إن مسؤولي الصحة في نيويورك يحققون في 102 حالة من المتلازمة المرتبطة بثلاث وفيات في الولاية، وأن 14 ولاية أخرى بما فيها كاليفورنيا وكونيتيكت أبلغت عن حالات مماثلة".