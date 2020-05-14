أبو بكر: نشدد على ضرورة عدم المس بالحسابات البنكية للأسرى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مع نائب رئيس بعثة الصليب الاحمر، مخاطر انتقال فيروس (كورونا) الى داخل سجون الاحتلال مما يشكل مساسا بحياة الاسرى، مشددا على ضرورة عدم المس بالحسابات البنكية للأسرى.



كما طالب أبو بكر، الصليب الأحمر، بالتدخل بشكل سريع لتلبية كافة مطالب الأسرى وتم البحث معه بضرورة توفير وسائل لإيصال الكانتينا، والمطالبة بإدخالها للبنوك.



وأكد أبو بكر في حديث إذاعي، أنه تم إدخال أدوات التعقيم والتطهير وتركيب الهواتف العمومية داخل أقسام السجون

ليتسنى للأسرى التواصل مع ذويهم، مشيرا إلى أنه جاري البحث مع إدارة السجون بضرورة السماح بإدخال ملابس وسجائر للأسرى.



وأعلن عن اجتماع سيعقد الخميس المقبل لتنسيق رواتب الاسرى وبحث راتب شهر آيار/ مايو الحالي، مؤكدا على تشكيل لجنة من وزير المالية والمحافظ المركزي وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وبعض البنوك.



أما بخصوص قرار القائد العسكري الإسرائيلي بوضع اليد على الحسابات البنكية للاسرى، قال أبو بكر إنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء محمد اشتية تضم هيئة شؤون الأسرى ومحافظ البنك المركزي وممثلي بعض البنوك وجرى

نقاش مطول يوم الأربعاء الماضي تلاه نقاش آخر الأحد وذلك بحضور وزير المالية.



وأوضح أبو بكر بأن الاجتماع الأخير شدد على ضرورة عدم المس بالحسابات البنكية للأسرى.