البرغوثي: تصريحات بومبيو مشينة وتجعل إدارته شريكة في جرائم إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو التي جاء فيها " أن من حق إسرائيل وواجبها أن تقرر فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية " بالمشينة، و أنها تجعل بومبيو و الإدارة التي يمثلها شريكة لإسرائيل في جرائم خرق القانون الدولي، و التعدي على أرض وحقوق الشعب الفلسطيني الذي لن يرضخ أبدا لمخطط صفقة القرن التصفوية و سيقاوم بكل ما لديه من طاقة الاحتلال و نظام التمييز العنصري، وكل محاولة لتصفية حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير.



وأكد البرغوثي أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي حكومة تمييز عنصري جاءت لتنفيذ ضم معظم أراضي الضفة الغربية و لقتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة.



و قال البرغوثي إن الوضع لم يعد يحتمل تأجيل الخطوات الفلسطينية المطلوبة في مواجهة هذا المخطط الخطير بما في ذلك إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني فورا، و توحيد الصف الوطني حول إستراتيجية وطنية كفاحية تستنهض النضال الشعبي وحملة مقاطعة واسعة لنظام الأبرتهايد الإسرائيلي.