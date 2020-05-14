ترامب: التعامل مع الصين أمر مُكلف للغاية

رام الله - دنيا الوطنواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على الصين، معتبراً أن التعامل معها مُكلف للغاية.وجدد ترامب، اتهامه لبكين بضلوعها في انتشار فيروس (كورونا)، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون (في إشارة إلى فيروس كورونا) من الصين".وأضاف ترامب: "100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة".