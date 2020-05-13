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أفيخاي أدرعي يزعم: مصطفى بدر الدين قُتل بأوامر إيرانية

أفيخاي أدرعي يزعم: مصطفى بدر الدين قُتل بأوامر إيرانية
مصطفى بدر الدين
رام الله - دنيا الوطن
اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بقتل القيادي في الحزب اللبناني، مصطفى بدر الدين في العام 2016 في سوريا.

وقال أدرعي في تغريدات عبر صفحته الرسمية على (تويتر): إن نصر الله وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي في العراق، دبرا عملية قتل بدر الدين في مطار دمشق الدولي.

وواصل أفيخاي مزاعمه بالقول: إنه "توقع من نصرالله أن يقول الحقيقة للبنانيين، ونشطاء حزب الله، والشيعة، وعائلة بدر الدين، لكنه استمر بالكذب".

وأضاف: "نصرالله يقتل القتيل ويمشي في جنازته، في كل مرة بيفشل فيها حزب الله، يلقي المسؤولية على طرف آخر، ويزيحه من طريقه، هكذا حصل مع رئيس حكومة لبنان، رفيق الحريري، ومع مصطفى بدر الدين".

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