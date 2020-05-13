شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال: إدخال معدات طبية إلى السلطة الفلسطينية

سلطات الاحتلال: إدخال معدات طبية إلى السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: إنه تم إدخال معدات طبية، تبرعت بها مؤسسات دولية، عبر (معبر الكرامة) إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الجانب الإسرائيلي، نسق أمس، إدخال حوالي مليون قناع، ونصف مليون قفاز، ونحو مائة سرير مستشفى كهربائي، إلى الضفة الغربية.

وأضافت القناة، أن الإدارة المدنية، نسقت إدخال المئات من أطقم الفحص المستخدمة في تشخيص الإصابة بفيروس (كورونا) فضلاً عن إدخال أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات في نابلس والخليل.

 وأشارت إلى أن هذه المعدات، تم التبرع بها لأجل جهاز الصحة الفلسطيني، من قبل ماليزيا والسعودية.

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