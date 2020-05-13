شؤون فلسطينية

هنية: هناك صفحة مؤلمة في العلاقة مع السعودية تمثلت باعتقال 62 ناشطًا فلسطينيًا

هنية: هناك صفحة مؤلمة في العلاقة مع السعودية تمثلت باعتقال 62 ناشطًا فلسطينيًا
اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه: لا يوجد خلافات داخل (حماس)، حركة حماس حركة كبيرة ممتدة في الداخل والخارج، وفيها طبقات قيادية وتكامل أجيال، وفيها نقاش وحرية رأي وديمقراطية عالية المستوى.

وأضاف هنية، في لقاء على قناة (الجزيرة)، أن حركة حماس أكبر من أي فرد وأي قائد، ولها أعراف، وتزداد يومًا بعد يوم تمسكًا ووحدة داخلية، متابعًا: أفتخر بأننا الحركة الفلسطينية الوحيدة، التي تُجري انتخابات بشكل دوري، وأنا بصفتي رئيس الحركة، أريد أن أؤكد أن قيادة الحركة، تقود صفًا من الأحرار.

وأكد أن هناك صفحة مؤلمة في العلاقة مع السعودية، تمثلت باعتقال 62 ناشطًا، على رأسهم ممثل الحركة في المملكة، مضيفاً: كلنا أمل في أن يسعى الإخوة في السعودية؛ لطيّ هذه الصفحة، لأننا معنيون بعلاقة طيبة مع المملكة، ولا يصح أن يتم اعتقال أبناء وأشقاء الشعوب العربية والإسلامية بأي من الدول العربية.

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