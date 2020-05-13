الرئيس: سنكون بحِل من الاتفاقات إذا أعلنتْ إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، أنه أمام كل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الاستيطانية، فإن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر بكل الاتفاقيات سواء مع إسرائيل أو أمريكا، لافتا إلى أنها ستكون في حل من هذه الاتفاقيات والتفاهمات اذا ما أعلنت اسرائيل عن ضم أي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال الرئيس عباس، في كلمة له، بمناسبة ذكرى النكبة: "كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا المتجذر في أرضه"، مضيفا: "مسيرتنا المباركة لن تتوقف حتى نرفع رايات فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس وعاصمتنا الأبدية".



وأشار، إلى أن كفاح واصرار الفلسطينيين على حقوقهم، ستقود حتما الى الحرية الاستقلال، لافتا إلى أنه يتم السير بخطى واثقة نحو استعادة الحقوق.



وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال الرئيس: "ما قمنا به خلال أزمة "كورونا" مثال واضح على أنَّ دولةَ فلسطينَ تضعُ الإنسانَ وحياتَه فوقَ كلِ اعتبار".