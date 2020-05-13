الجامعة الاسلامية بغزة توضح إجراءات إنهاء الفصل الدراسي الثاني 2019/2020

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجامعة الاسلامية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الاجراءات التي تتعلق بإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.



وأكدت الجامعة في بيان لها، أنه سيتم اعتماد التكليفات النصفية بنسبة (60%) من العلامة الكلية، والنهائية بنسبة (40%) من العلامة الكلية، فيما تكون العلامة المرصودة للطالب بعد النجاح (Pass).



وأشارت الجامعة في بيانها، إلى أنه سيتم اشتمال التقييمات النهائية على تكليفين مختلفين، كما ستتوقف التكليفات والكويزات وذلك فقط خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد.



في السياق، أكدت الجامعة، أنه سيتم فتح الباب للطلبة الراغبين في الحصول على قرار غير مكتمل في الفترة (20/5–4/6/2020م)، وفقا لعدة شروط، الاول أن يكون الطالب منتظما بالتعليم الالكتروني، والثاني تقديم كافة التكليفات المتعلقة بأعمال الفصل، والثالث يتمثل في أنه في حال حصول الطالب على قرار غير مكتمل تعتمد علامات التكليفات الفصلية من (60%)، وتعتمد علامة الامتحان النهائي الكتابي من (40%) والتي ستعقد في الجامعة بعد انتهاء الأزمة ورفع حالة الطوارئ وعودة الدوام الاعتيادي.



وقالت: "اما الشرط الرابع، يتضمن أنه لا يوجد غير مكتمل في المساقات التي ليس لها امتحانات نهائية مثل أبحاث التخرج، المشاريع، التدريب الميداني".



وأوضح بيان الجامعة، أنه سيتم اعتماد معدل الفصل الأول من العام الجامعي 2019/2020 لجميع الطلبة المستفيدين من المنح المختلفة وذلك للحاصلين على علامة ناجح (P) في الفصل الثاني، وذلك بغرض الاستفادة من المنح للفصل الأول من العام الجامعي 2020/2021، وعلى الطلبة الذين يرغبون في احتساب المنح على معدل الفصل الثاني 2019/2020 التقدم لقرار غير مكتمل لجميع مساقات الفصل الحالي ويطبق عليه نظام المنح المعمول به في الجامعة.



وأشارت إلى أن الطلبة الراغبون في الانتقال من برنامج إلى آخر حسب النظام بمن في ذلك (طلبة العلوم الصحية للطب وطلبة العلوم للهندسة)، بإمكانهم التقدم بطلب الحصول على قرار غير مكتمل في كل مساقات الفصل بشرط إنهاء الأنشطة الفصلية كما سبق.