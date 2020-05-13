الصحة المصرية: تسجيل 12 حالة وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 12 حالة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 10431 حالة، منهم 2486 حالة شفاء وخرجت من مستشفيات العزل، و556 حالة وفاة.