عربي

الصحة المصرية: تسجيل 12 حالة وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المصرية: تسجيل 12 حالة وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 12 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 10431 حالة، منهم 2486 حالة شفاء وخرجت من مستشفيات العزل، و556 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

مجلس السيادة السوداني يُعين وزيراً جديداً للدفاع

مجلس السيادة السوداني يُعين وزيراً جديداً للدفاع

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

مصر.. عزل 11 نائبًا في مجلس النواب بعد مخالطتهم لمصابة بفيروس (كورونا)

مصر.. عزل 11 نائبًا في مجلس النواب بعد مخالطتهم لمصابة بفيروس (كورونا)

قناة إسرائيلية تكشف أسباب انسحاب قوات الاحتلال من لبنان

قناة إسرائيلية تكشف أسباب انسحاب قوات الاحتلال من لبنان

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

فتح: نهيب بشعوب العالم ورجال الدين المسلمين والمسيحين وضع حد للإجرام الإسرائيلي

فتح: نهيب بشعوب العالم ورجال الدين المسلمين والمسيحين وضع حد للإجرام الإسرائيلي

مجلي: على القيادة والفصائل اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

مجلي: على القيادة والفصائل اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

منظمات &#34;الهيكل المزعوم&#34; تستعد لاقتحام الأقصى بذكرى احتلال القدس

منظمات "الهيكل المزعوم" تستعد لاقتحام الأقصى بذكرى احتلال القدس

هيئة الأسرى: المعتقل الجريح أرقم هرشه بوضع صحي مستقر

هيئة الأسرى: المعتقل الجريح أرقم هرشه بوضع صحي مستقر

تنديد في غزة بانتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين ودعوات لتوحيد الجسم الصحفي

تنديد في غزة بانتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين ودعوات لتوحيد الجسم الصحفي

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في &#34;يعبد&#34;

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في "يعبد"

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في &#34;الفوار&#34;

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في "الفوار"

منوعات

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في "رامز مجنون رسمي"

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: &#34;لا يُمكن أن يحدث&#34;

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: "لا يُمكن أن يحدث"

&#34;شعر بدوار فقط&#34;.. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

"شعر بدوار فقط".. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

عربي

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد