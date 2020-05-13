الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 ألف والوفيات 264

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في إسرائيل، وذلك بعد تشخيص حالات جديدة.



وأكدت الوزارة، أن عدد المصابين بفيروس كورنا، وصل الى 16,548، وذلك بعد اكتشافا حالات جديدة، لافتة إلى أن من بين المصابين، هناك 61 حالة وصفت بالخطيرة.



وفي السياق، أشارت وزارة الصحة الاسرائيلية، إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل، وصل الى 264 حالة.