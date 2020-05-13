منظمات "الهيكل المزعوم" تستعد لاقتحام الأقصى بذكرى احتلال القدس





وعملت المنظمات على تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيليّة، لتسمح لها باقتحام الأقصى، متجاوزة أي قرارٍ من قبل حكومة الاحتلال.





وفي مواجهة هذه الاستعدادات تعمل مؤسسة القدس الدولية وهيئات أخرى عاملة للقدس، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" على تأطير الجهود لحماية المسجد الأقصى، متواصلةً مع الجهات المعنية بالإشراف على الأقصى، لحضهم على اتخاذ قرارات تواجه مشاريع الاحتلال.





وعلى الصعيد الديموغرافي تتابع سلطات الاحتلال اعتقالها المقدسيين خاصة من بلدة سلوان.





وعلى صعيد التفاعل أطلقت مؤسسة وقف القدس للرعاية والتنمية بالشراكة مع مؤسسة حجر الصدقة التركية لدعم صمود المقدسيين في وجه جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنتستعد منظمات "الهيكل المزعوم"، لاقتحام المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس، الذي يوافق يوم 29 رمضان.