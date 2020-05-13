شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: المعتقل الجريح أرقم هرشه بوضع صحي مستقر

هيئة الأسرى: المعتقل الجريح أرقم هرشه بوضع صحي مستقر
أرقم هرشه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الأسير الجريح أرقم هرشه من قرية قفين قضاء طولكرم بوضع صحي مستقر، ويقبع في مستشفى "هلل يافه" في الخضيرة بالداخل المحتل.

وأوضحت الهيئة، عقب زيارة محاميها للأسير المصاب اليوم، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المعتقل هرشه مصاب برصاصتين متفجرتين في القدم اليمنى وإحداها قريبة من منطقة الحوض، ولم تجرى له أية عمليات جراحية حتى اللحظة.

وبين محامي الهيئة، أن الأسير هرشه يعاني من أوجاع شديدة في الظهر والحوض، ومن وجود شظايا في القدم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أول من أمس الإثنين، من قرية "قفين"، كلا من الشاب أرقم رياض خالد هرشة (20) عاما، بعد أن اعتدت عليه بشكل همجي واطلقت النار عليه في منزله وأصابته بالرصاص، وكذلك اعتقال الشاب عوني رائد عوني طعمة (24 عاما)، بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه.

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