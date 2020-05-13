تنديد في غزة بانتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين ودعوات لتوحيد الجسم الصحفي

رام الله - دنيا الوطننددت أطر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، مطالبة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف تغوله على حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية، مجددة الدعوة لضرورة توحيد الجسم الصحفي الفلسطيني لمواجهة التحديات.جاء ذلك خلال اعتصام الكتروني نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 عبر منصة زووم الإلكترونية بمشاركة عدد من الصحفيين.وقال رئيس مجلس إدارة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين د. خضر الجمالي: "نلتقي بكم اليوم عبر منصة إلكترونية لنرفع صوتنا عالياً ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد فرسان الإعلام الفلسطيني، والتي تصاعدت وتيرتها في شهر آيار/مايو الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وكأن الأمررسالة استخفاف بالمنظومة الدولية، واستهتار بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية".وتابع قائلاً:" يأتي هذا الاعتصام الإلكتروني لنقول أننا سنلجأ لكل الوسائل والطرق لفضح جرائم الاحتلال بحق فرسان الإعلام الفلسطيني، وأن كل إنتهاكات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لن توقف نبض صوتنا الفلسطيني الحر ولن تحجب صورتنا بحال من الأحوال".وندد د. الجمالي بتغول سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين بالاعتقال وعلى تلفزيون فلسطين بالمنع عن العمل، معتبراً ذلك "استمرار لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق حرية الصحافة التي مازلنا نحيي ذكرى يومها العالمي الذي يوافق الثالث من مايو كل عام، مستحضرين السجل الإجرامي لقوات الاحتلال بحق الصحفيين قتلاً وأسراً وقصفاً".وجدد الدعوة لإطلاق سراح الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً المنظمات الدولية لاسيما الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب بضرورة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقفتغولها على حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً للتراجع عن قرار منع تلفزيون فلسطين عن العمل، ووقف مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلام الفلسطيني .