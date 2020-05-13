شؤون فلسطينية

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أن أسرانا هم عنوان الصمود والتحدي والإرادة وأن شعبنا سيبقى الى جانب عائلاتهم.

جاء ذلك خلال زيارتها، اليوم الأربعاء، عدداً من عائلات الأسرى والشهداء في بني زيد الغربية لمناسبة شهر رمضان المبارك،  حيث شملت الزيارة عائلات: الشهيد إبراهيم والأسير المحكوم بالمؤبد يوسف داوود، والأسير يوسف الشعيبي المحكوم بالمؤبد، والأسيرين رشدي حامد الريماوي المحكوم 25 عاما، وأحمد حامد الريماوي المحكوم 29 عاما، والأسير عبد الكريم الريماوي المحكوم 25 عاما، والأسير ظافر الريماوي المحكوم 32 عاما.

وشددت على أن شعبنا يرفض الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال بحق أسرانا، مؤكدة أن هذه الهجمة لن تنجح في كسر إرادتهم، وأن ملف الأسرى لن يغيب يوما عن بال القيادة الفلسطينية، مطالبة العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بتوفير الحماية لهم .

وقالت إن بيوت الأسرى هي بيوت مناضلة وتستحق كل الاعتزاز والشرف والدعم لما عايشوه من معاناة وصمود وإباء، رغم الظلم والقهر والتعذيب، في سبيل مناهضة سياسات الاحتلال التي تنتهك كافة حقوق شعبنا وأبسطها العيش بحرية وأمان.

ووجهت التحية لكافة عائلات الشهداء والأسرى، متمنية الحرية القريبة لكامل أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات.

ورافق المحافظ غنام في جولتها، كل من: رئيس بلدية بني زيد الغربية يزن الريماوي، وأمين سر حركة "فتح" في المنطقة فاخر البرغوثي، ونائب المحافظ حمدان البرغوثي، وعضو إقليم رام الله والبيرة منيف الريماوي.

وعلى هامش جولتها في بني زيد الغربية، شاركت غنام في إطلاق "مشروع عيلتنا" التي تنفذه مؤسسة الشرق الأوسط للأطفال الدولية بالتعاون مع بلدية بني زيد الغربية وجمعية سيدات دير غسانة، لتمكين السيدات وتوزيع طرود المحبة في المنطقة.



أخبار ذات صلة

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في &#34;يعبد&#34;

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في "يعبد"

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في &#34;الفوار&#34;

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في "الفوار"

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع حالات وفيات (كورونا) بصفوف الجالية بالإمارات إلى ثمانية

"الخارجية": ارتفاع حالات وفيات (كورونا) بصفوف الجالية بالإمارات إلى ثمانية

حزب فلسطيني يوجه دعوة &#34;عاجلة&#34; للأمم المتحدة والهيئات الدولية

حزب فلسطيني يوجه دعوة "عاجلة" للأمم المتحدة والهيئات الدولية

الأسير فشافشة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

الأسير فشافشة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

البزم: جهزنا خطة تفصيلية لإنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

البزم: جهزنا خطة تفصيلية لإنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

الصحة بغزة: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في &#34;يعبد&#34;

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في "يعبد"

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في &#34;الفوار&#34;

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في "الفوار"

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين

&#34;الشعبية&#34;: الانتصار لدماء الشهيد قيسية باتخاذ مواقف وقرارات ترتقي لمستوى التضحيات

"الشعبية": الانتصار لدماء الشهيد قيسية باتخاذ مواقف وقرارات ترتقي لمستوى التضحيات

نادي الأسير: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

نادي الأسير: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

حماس تُعلّق على إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي

حماس تُعلّق على إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي

منوعات

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في "رامز مجنون رسمي"

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: &#34;لا يُمكن أن يحدث&#34;

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: "لا يُمكن أن يحدث"

&#34;شعر بدوار فقط&#34;.. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

"شعر بدوار فقط".. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

عربي

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد