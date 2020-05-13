شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في "يعبد"

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في "يعبد"
مواجهات في يعبد بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وتمركزها في حي المدارس وحارة السلمة.

وتابعت: أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري حي في قدمه، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، مشيرا إلى اقتحام الجنود لعدة منازل في حارة السلمة، عرف منها منازل عطية محمد أبو بكر وإخوانه ومنزل ولده محمد، ومنازل أبناء المرحوم محمود رشيد الشيخ علي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مؤسسة شمس الشام في حي المدارس بحجة البحث عن كاميرات مراقبة، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عثمان زيد الكيلاني (36 عاما) بسبب رفضه فتح كاميرات المراقبة في محلة داخل البلدة.

أخبار ذات صلة

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في &#34;الفوار&#34;

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في "الفوار"

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع حالات وفيات (كورونا) بصفوف الجالية بالإمارات إلى ثمانية

"الخارجية": ارتفاع حالات وفيات (كورونا) بصفوف الجالية بالإمارات إلى ثمانية

حزب فلسطيني يوجه دعوة &#34;عاجلة&#34; للأمم المتحدة والهيئات الدولية

حزب فلسطيني يوجه دعوة "عاجلة" للأمم المتحدة والهيئات الدولية

الأسير فشافشة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

الأسير فشافشة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

البزم: جهزنا خطة تفصيلية لإنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

البزم: جهزنا خطة تفصيلية لإنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

الصحة بغزة: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

غنام: أسرانا عنوان الصمود والتحدي وشعبنا سيبقى إلى جانب عائلاتهم

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في &#34;يعبد&#34;

إصابة شاب بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في "يعبد"

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في &#34;الفوار&#34;

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في "الفوار"

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين

&#34;الشعبية&#34;: الانتصار لدماء الشهيد قيسية باتخاذ مواقف وقرارات ترتقي لمستوى التضحيات

"الشعبية": الانتصار لدماء الشهيد قيسية باتخاذ مواقف وقرارات ترتقي لمستوى التضحيات

نادي الأسير: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

نادي الأسير: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

حماس تُعلّق على إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي

حماس تُعلّق على إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي

منوعات

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في "رامز مجنون رسمي"

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: &#34;لا يُمكن أن يحدث&#34;

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: "لا يُمكن أن يحدث"

&#34;شعر بدوار فقط&#34;.. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

"شعر بدوار فقط".. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

عربي

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد