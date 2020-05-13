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مجلس السيادة السوداني يُعين وزيراً جديداً للدفاع

مجلس السيادة السوداني يُعين وزيراً جديداً للدفاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، إجماع المكون العسكري بشكل نهائي على اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس، وزيرا للدفاع.

وتم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده عبر مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية، وفق (روسيا اليوم). 

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، لاقته المنية إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام رئاسة الأركان المشتركة الذي اتبعه حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم "هيئة الأركان".

وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 بدلا عن 3 بعد فصل "الدفاع الجوي" عن "القوات الجوية"، والتي كان قد دمجها النظام السابق.

وأصبحت وحدات الجيش السوداني تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وأسندت رئاسة هيئة الأركان إلى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

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