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الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، إن العلاقة بين الجزائر والصين هي علاقة متميزة، مشيرا إلى أن سياسة بلاده الخارجية واضحة بهذا الشأن.

وأضاف بلعيد اليوم الأربعاء، أن العلاقة مميزة بين البلدين منذ الثورة التحريرية، لا سيما وأن الصين قدمت الدعم الكامل للجزائر إبان الثورة، كما أن الجزائر بدورها قدمت الدعم اللازم للصين من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وفق (روسيا اليوم). 

وأكد الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، أن بلاده لا يهمها من ينزعج من هذه العلاقة، مشددا على أن سياسة الجزائر الخارجية واستراتيجيتها واضحتان في هذا المجال.

وقال إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون له اهتمام كبير بالذاكرة الوطنية، ويعطي أولوية كبيرة لها في علاقات الجزائر الخارجية.

وكانت المساعدات الصينية للجزائر في إطار مكافحة فيروس كورونا، أثارت جدلا واسعا في البلاد، إثر انتقادات وجهها الإعلام الفرنسي، ما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي.

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