حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في "الفوار"





وقال: إن إعدام الشهيد الطفل زيد قيسية جريمة متجددة بحق أهلنا وشعبنا في الضفة الثائر ضد سياسات الضم "الصهيونية" بحق أرضنا الفلسطينية المحتلة في الضفة وأراضي عام 48.





وأضاف: "سيبقى دم الشهيد زيد وقوداً يزيد من شعلة المقاومة ضد "العدو" المجرم، ونؤكد أن الخلاص بتصعيد الانتفاضة والمواجهة مع المحتل في كل الميادين.





وتابع: نجدد الدعوة لثوار الضفة لاستلام المبادرة بالرد على جريمة الاحتلال المتكررة بإعدام الشهداء والمضي في سياسة الضم والقضم لأراضينا المحتلة، وندعو أبناء أجهزة الأمن في الضفة للقيام بواجبهم الوطني في تصويب طلقاتهم إلى صدور "الأعداء الصهاينة"، وحماية شعبنا في الضفة، ونطالب برفع اليد الثقيلة عن المقاومة لتقوم بدورها في لجم هذا "الكيان المجرم".



رام الله - دنيا الوطنعقب مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة المجاهدين الفلسطينية، على استشهاد الطفل زيد جميل قيسية (14 عامًا) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوبالخليل.