دولي

إيران تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة البارجة "كنارك"

إيران تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة البارجة "كنارك"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش الإيراني، مقطع فيديو جديد يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين.

وكشف فيديو الجيش الايراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وأكد الفيديو، الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في ايران، أن "البارجة كونارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف"، معللا الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب إلكترونية معادية.

من جانبه، أشار تقرير آخر نشره موقع "عصر إيران"، المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير الزوارق الإيرانية في مياه الخليج اذا ما اقتربت من السفن الأمريكية، متهماً واشنطن باختراق منظومة الصاروخ الذي استهدف البارجة عن طريق قوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأشار الموقع، إلى أنه في حال ثبتت صحة فرضية الحرب الإلكترونية، قد لا تعلن طهران عن ذلك، لأنها تريد الحفاظ على الوضع الحالي مع الولايات المتحدة، بحيث يكون تحت السيطرة، إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأنها تأمل بخلق أجواء أفضل في حال خسارة ترامب في الانتخابات، مشيرا إلى أن أي نزاع عسكري بين إيران وأمريكا في الوقت الراهن سيكون لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

وأعلن الجيش الإيراني، يوم الاثنين الماضي، أن "19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرين، بعد استهداف سفينة حربية إيرانية بنيران صديقة خلال تمرينات عسكرية قبالة ميناء بندر عباس جنوبي إيران في مياه الخليج".

أخبار ذات صلة

صحيفة أمريكية: زعيم كوريا الشمالية في عداد المفقودين مجدداً

صحيفة أمريكية: زعيم كوريا الشمالية في عداد المفقودين مجدداً

شاهد: أغرب قناع بالعالم يرتديه وزير الخارجية الأمريكي بزيارته لإسرائيل

شاهد: أغرب قناع بالعالم يرتديه وزير الخارجية الأمريكي بزيارته لإسرائيل

(كورونا) يُصيب خمسة من نواب مجلس الدوما الروسي

(كورونا) يُصيب خمسة من نواب مجلس الدوما الروسي

الجيش الإسرائيلي: 66 مريضاً نشطاً بالجيش و359 في العزل

الجيش الإسرائيلي: 66 مريضاً نشطاً بالجيش و359 في العزل

الجيش الإيراني ينشر فيديو لحادث بارجة (كونارك): قد تكون حرباً إلكترونية

الجيش الإيراني ينشر فيديو لحادث بارجة (كونارك): قد تكون حرباً إلكترونية

بومبيو لنتنياهو: هناك عمل يجب القيام به ضمن رؤية ترامب للسلام

بومبيو لنتنياهو: هناك عمل يجب القيام به ضمن رؤية ترامب للسلام

(يونيسف): مكافحة (كورونا) تتسبب بموت ستة آلاف طفل يومياً خلال ستة أشهر

(يونيسف): مكافحة (كورونا) تتسبب بموت ستة آلاف طفل يومياً خلال ستة أشهر

الصين تُغلق المدينة ومخاوف من (ووهان) جديدة

الصين تُغلق المدينة ومخاوف من (ووهان) جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في &#34;الفوار&#34;

حركة المجاهدين تعلق على استشهاد الطفل قيسية في "الفوار"

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين

نادي الأسير: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

نادي الأسير: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

حماس تُعلّق على إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي

حماس تُعلّق على إعلان الاحتلال مصادرة أراضٍ بمحيط الحرم الإبراهيمي

جنين: صلاة التراويح ستُقام في الساحات العامة بدءاً من اليوم

جنين: صلاة التراويح ستُقام في الساحات العامة بدءاً من اليوم

عضو تنفيذية: أي محاولة للضم سنكون بحل من كل الاتفاقات مع دولة الإحتلال

عضو تنفيذية: أي محاولة للضم سنكون بحل من كل الاتفاقات مع دولة الإحتلال

حماس: لن نشارك باجتماع القيادة الفلسطينية السبت المقبل ولم تصلنا دعوة رسمية

حماس: لن نشارك باجتماع القيادة الفلسطينية السبت المقبل ولم تصلنا دعوة رسمية

منوعات

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

شاهد: آخر ظهور للفنان الراحل إبراهيم نصر.. وماذا قال عن برامج المقالب حالياً؟

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

فارس كرم يعلن زواجه رسمياً

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

أربعة مشاهد تحدث لأول مرة في "رامز مجنون رسمي"

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: &#34;لا يُمكن أن يحدث&#34;

مشهد لياسمين صبري يثير جدلاً.. وطبيب: "لا يُمكن أن يحدث"

&#34;شعر بدوار فقط&#34;.. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

"شعر بدوار فقط".. زوجة إبراهيم نصر تروي لحظاته الأخيرة

عربي

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

الجزائر: لا يهمنا من ينزعج من علاقتنا بالصين

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

طيران الإمارات يُقرر العودة إلى العمل

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

(أف بي آي) تكشف بالخطأ اسم مسؤول سعودي سابق وعلاقته بهجمات 11 سبتمبر

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد

تونس تنجح في السيطرة على وباء كورونا المستجد