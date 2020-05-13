حزب الشعب يدعو لسرعة تنفيذ قرارات الوطني وإلى أوسع مقاومة شعبية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا حزب الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة والهيئات الدولية كافة، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات جادة من جرائم دولة الاحتلال، وآخرها التصعيد في عمليات هدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين وقتلهم، واقتحام المناطق السكنية واستمرار عمليات الاعتقال، إلى جانب استمرار حصار قطاع غزة وما يتعرض له من جرائم أخرى.



وعبر حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن إدانته الشديدة لقتل الطفل زيد قيسية في مخيم الفوار وعملية هدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر، وعمليات الاقتحام المتتالية للمناطق السكانية والتنكيل بأهاليها، وما تتعرض له بلدة يعبد من حصار، وكذلك حملات الاعتقال اليومية على يد قوات الاحتلال، مؤكدَ أن هذه الجرائم هي "إرهاب" دولة منظم بحق شعبنا، دأبت دول الاحتلال على ممارستها في ظل الدعم الامريكي السافر لها وحالة الصمت إلى حد التواطؤ من المجتمع الدولي .



وختم الحزب بيانه، يقول: أمام استمرار هذا التصعيد لدولة الاحتلال، والتهديدات الجدية في ضم اجزاء من أراضينا الفلسطينية المحتلة، بات من الملح على القيادة الفلسطينية سرعة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ودعوة جماهير شعبنا وقواه إلى أوسع مقاومة شعبية للاحتلال بكل مظاهره، والانخراط فيها ودعمها وقيادتها بوحدة وطنية صلبة، وتكثيف الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في لجم عدوانية الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومواصلة التحرك لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية.