الأسير فشافشة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير مراد محمد سعيد فشافشة، من سكان قرية جبع، قضاء مدينة جنين.، قد شرع أول من أمس بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال الأسير المحرر فشافشة، بتاريخ 9/9/2019، وأصدرت بحقه قرار بالاعتقال الاداري لستة أشهر، وبعد إنتهائها قامت بإصدار قرار تجديد بحقه لمدة أربعة أشهر.



تجدر الإشارة إلى أن الأسير فشافشة يقبع حاليا في زنازين سجن هداريم، وقد خاض تجربة الاعتقال أربعة مرات سابقاً، وأمضى ما يقارب الست سنوات في سجون الاحتلال.