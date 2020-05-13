المالكي يجتمع مع لازاريني ويجدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)





ورحب المالكي باستلام المفوض العام الجديد لمهامه كمفوض عام (أونروا)، مشدداً على ضرورة ضمان تمكين (أونروا) الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في مواجهة جائحة (كورونا).



وجدد وزير الخارجية دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه (أونروا)، مشدداً على ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم المالي للوكالة للمحافظة على استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.





كما تطرق المالكي إلى المحاولات الإسرائيلية الأمريكية لعرقلة عمل الوكالة ومحاولات تصفيتها في خطوة أولى لإنهاء ملف اللاجئين.



واستعرض جهود القيادة الفلسطينية في حشد الدعم الدولي لمواجهة الضائقة المالية لـ (أونروا)، كما ووضع الضيف بصورة جهود الحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء (كورونا).



وأبدى المالكي قلقه بخصوص مدارس وكالة (أونروا) في القدس وضرورة استمرار عملهم وتشجيع الأهالي على إرسال أبنائهم لتلك المدارس التي تحظى بمستويات أكاديمية عالية.



من ناحيته أكد لازاريني حرص (أونروا) على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، ودعا المانحين تقديم الدعم المالي لـ (أونروا) حتى تستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.



واتفق الوزير والمفوض العام لـ (أونروا) على مواصلة الجهد المشترك خاصة في المرحلة القادمة، وتشجيع الدول على المشاركة بفعالية في اجتماع الدول المانحة الشهر القادم.



وحضر الاجتماع عن جانب وكالة (أونروا) إلى جانب المفوض العام، كل من غوين لويس، مدير عمليات (أونروا) في الضفة الغربية وكاظم أبو خلف، مستشار مدير العمليات للشؤون السياسية والمحلية، بينما حضر عن جانب وزارة الخارجية والمغتربين كل من السفير عمر عوض الله من قطاع العلاقات المتعدة الأطراف، ومدير وحدة المراسم عبير الرمحي ومدير الإعلام طارق عيدة.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، فيليب لازاريني المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).