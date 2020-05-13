شؤون فلسطينية

البزم: جهزنا خطة تفصيلية لإنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

البزم: جهزنا خطة تفصيلية لإنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام
اياد البزم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن 78 مواطناً عالقاً في مصر وصلوا إلى معبر رفح البري أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه من المتوقع اليوم وصول مئات آخرين

وأضاف البزم، في لقاء عبر قناة (الأقصى): "تعمل كافة طواقم وزارة الداخلية في تنفيذ البروتوكولات الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ تعليمات الوقاية والسلامة، ونقل المواطنين العائدين لمراكز الحجر الصحي".

وتابع: "لدينا خطة واضحة تقضي بتقسيم العالقين على فئات وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي، ونجتهد في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين خلال تسهيل وصولهم بمعبر رفح، واستضافتهم في مراكز الحجر، وفق الإمكانيات المتوفرة".

وتابع البزم: "أطقم هيئة المعابر والأجهزة الشرطية والأمنية تُعمل على تسهيل وصول العالقين عبر معبر رفح، وفق تنسيق وترتيب مع الجانب المصري".

وأكمل البزم: "لدينا خطة واضحة تقضي بتقسيم العالقين على فئات، وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة".

وقال البزم: "كل الإجراءات التي نقوم بها من أجل منع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، والإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هي من داخل مراكز الحجر".

وأضاف: "ندعو المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية في ظل وصول العائدين الجدد، وتم تجهيز خطة تفصيلية من أجل إنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وقال البزم: "ستعمل الشرطة على منع كل مصادر الإزعاج خلال الامتحانات وقبلها؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وندعو المواطنين إلى التعاون بهذا الشأن".

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