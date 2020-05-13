شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين

أسرى فلسطين: 56 حالة اعتقال خلال يومين معظمها فى جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت بشكل واضح من عمليات الاعتقال خلال اليومين الماضيين، حيث طالت ما يزيد عن 56 مواطناً، غالبيتهم من بلدة يعبد قضاء جنين.

وأوضح أسرى فلسطين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن سلطات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد بعد مقتل جندي للاحتلال، نتيجة سقوط حجر كبير على رأسه خلال اقتحام البلدة أول أمس، وعلى إثرها، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال يعبد، واعتقلت العشرات من السكان من بينهم نساء وأطفال.

وأشار أسرى فلسطين إلى أن الاحتلال، اعتقل ثلاث نساء من يعبد بينهم فتاة قاصر، وهى إيمان أبو بكر (16 عاماً)، ووالدتها سهيلة أبو بكر مع زوجها نظمي أبو بكر، وكذلك والسيدة نجود أبو بكر، مع زوجها ربحي محمد أبو بكر، وأبنائها الثلاثة، وأفرجت عنهن في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد التحقيق لساعات.

وأضاف أسرى فلسطين: بأن الاحتلال، نفذ كذلك حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلون بالقدس، طالت 15 مواطناً، بينهم أطفال ونقلتهم إلى مركز تحقيق (المسكوبية)، حيث أفرجت عن بعضهم ومددت اعتقال آخرين؛ لاستكمال التحقيق معهم.

واعتبر الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، بأن الاحتلال يستخدم الاعتقالات الموسعة؛ لتطبيق سياسة الردع والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، لمنعهم من مقاومة الاحتلال، ورفع فاتورة التصدي لمخططاته وجرائمه.

وقال الأشقر: إن استمرار الاعتقالات يشكل خطراً على حياة المعتقلين في ظل انتشار جائحة (كورونا)، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، وسلامتهم.

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