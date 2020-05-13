"الشعبية": الانتصار لدماء الشهيد قيسية باتخاذ مواقف وقرارات ترتقي لمستوى التضحيات

جنازة الشهيد قيسية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بأن الانتصار لدماء الشهيد الطفل زيد قيسية، والذي أعُدم بدمٍ باردٍ في جريمة "صهيونية" جديدة شهدها مخيم الفوار، اليوم الأربعاء، تستدعي اتخاذ مواقف وقرارات، ترتقي لمستوى التضحيات وحجم الجرائم "الصهيونية".



واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جريمة قتل الطفل، والتي تزامن معها تصعيد "صهيوني" على الأرض من قرارات تهويد ونهب ومصادرة للأراضي والاعتداء على المقدسات، كما حدث في الحرم الإبراهيمي، تستدعي جملة من القرارات والإجراءات على الصعيد الوطني، باتجاه التصدي لهذه الهجمة "الصهيونية" الواسعة التي لا يمكن فصلها عن مخطط (صفقة القرن)، "المشروع الأمريكي الصهيوني" الجديد لتصفية القضية.



وشددت الجبهة على أن المطلوب عاجلاً، هو تصعيد المقاومة الشاملة ضد العدوان "الصهيوني" المدعوم أمريكياً، وتنفيذ القرارات الوطنية، بسحب الاعتراف بالاحتلال، والتحلل من اتفاقية أوسلو وارتباطاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما فيها وقف التنسيق الأمني، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التعلق بأوهام التسوية والمفاوضات، وصولاً لإحالة كل جرائم الاحتلال المتصاعدة إلى محكمة الجنايات الدولية.



وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على وحدة الموقف الوطني المنسجم مع نبض الشارع، والثوابت في مواجهة هذه الحرب "الصهيونية" والأمريكية على حقوقنا وقضيتنا.