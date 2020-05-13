نادي الأسير: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

شروق البدن (25 عاماً) من بيت لحم، لمدة أربعة شهور، وذلك قبل موعد انتهاء الأمر الإداري السابق بيوم، ليكون الأمر الإداري الثالث، الذي يصدر بحقها.



وأشار نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الأسيرة البدن من بين ثلاث أسيرات معتقلات إدارياً في سجون الاحتلال، وهن: بشرى الطويل (26 عامًا) من رام الله، والمعتقلة منذ الـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر 2019، والأسيرة شذى حسن (20 عاماً) من رام الله، والمعتقلة منذ تاريخ الـ 12 من كانون الأول/ ديسمبر 2019، إضافة إلى الأسيرة البدن المعتقلة منذ تاريخ 15 يونيو/ حزيران العام الماضي.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة البدن، تُعاني من مشاكل صحية تفاقمت جرّاء ظروف الاعتقال الصعبة، خاصة بعد ما تعرضت له خلال فترة اعتقالها الأولى، التي سببت لها مشاكل حادة في المعدة، والكلى والأعصاب، والأسيرة البدن أم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.



رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للأسيرة