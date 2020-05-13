الإعلان عن اتفاق جديد بشأن الفلسطينيين العالقين في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك: إن المواطنين الفلسطينيين، العالقين في الأردن، والذين كان من المقرر، أن يصلوا لأرض الوطن اليوم، تم تأجيلهم ليوم الأحد المقبل، وذلك بعد اتفاق مع الأردن؛ ليكون مرورهم عبر (معبر الكرامة).



وأوضح الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، أن 145 مواطناً من غزة، ما زالون عالقين في الأردن، وسيدخلون (معبر الكرامة) الأحد المقبل في وقت يجري العمل على حصر العالقين من الضفة.



وشدد الديك على أنه وتنفيذاً لتعليمات الرئيس محمود عباس، سيتم العمل على إعادة الطلاب والعالقين الفلسطينيين من دول العالم المختلفة إلى أرض الوطن.



وأضاف مستشار وزير الخارجية، إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، من أبناء الجالية الفلسطينية في الإمارات صباح اليوم، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف جالياتنا إلى 77 والإصابات 1423 إصابة، وحالات التعافي 646 حالة.